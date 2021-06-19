الصحة النيابية تكشف أسباب عزوف المواطنين عن أخذ لقاح كورونا

2021/06/19 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف عضو لجنة الصحة النيابية، سلمان الغريباوي، اليوم السبت، سبب عزوف المواطنين على اخذ لقاح كورونا، عادا السبب الى الاعلام السيئ والتنافس بين الشركات.وقال الغريباوي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري […]

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