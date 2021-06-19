2021/06/19 | 17:51 - المصدر: عين العراق

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السبت 19 يونيو 2021 | 05:41 مساءً

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وزير العمل يدعو لتنفيذ مشاريع مشتركة لدعم الفئات المستفيدة

تراس وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي،السبت، اجتماعا مع عدد من رجال الاعمال والمستثمرين وبعض المصارف الاهلية واتحاد الغرف التجارية بحضور وكيل الوزارة عبير الجلبي واتحادي نقابات العمال في العراق والصناعات العراقي.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة امكانية القيام بمبادرات طوعية لدعم الوزارة التي هي بأمس الحاجة الى الدعم بسبب التخفيض الكبير في تخصيصاتها والدخول بمشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص بما يحقق الفائدة ودعم الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة، وفقآ لبيان الوزارة واضاف، ان "وزارة العمل لديها مهام كبيرة ولاتقتصر على منح الاعانة الاجتماعية فقط وانما هناك ادوار وجوانب مهمة وعديدة تقوم بها الوزارة وتنفيذها لايتناسب مع حجم الدعم المقدم لها".



وبين ان"الوزارة ترتبط بها ثلاث هيئات وهي ذوي الاعاقة والحماية الاجتماعية وهيئة الطفولة وهذه الهيئات بحاجة الى دعم استثنائي بسبب طبيعة الفئات المنضوية تحتها كما ان الوزارة بجب ان تلجأ الى وسائل التمويل الاخرى التي اجازها القانون وذلك لقلة التخصيصات المرصودة فضلا عن مناقلة جزء من تخصيصات الوزارة في الموازنة لابواب اخرى".



لافتا الى ان"الوزارة بحاجة للدعم في تأهيل الدور الايوائية او انشاء دور اخرى بالتعاون مع القطاع الخاص نظرا لقلة الطاقة الاستعيابية للدور الموجودة فضلا عن حاجتها للصيانة والتاهيل وقد خرج الاجتماع بتوصيات مهمة ستتم متابعة تنفيذها".

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