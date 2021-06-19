مسحة كورونا للاعبي كأس العرب للشباب

2021/06/19 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى لاعبو المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب للشباب، مسحة كورونا اليوم السبت، تحت إشراف اللجنة الطبية للبطولة.

وتنطلق البطولة في مصر خلال الفترة بين 20 يونيو/حزيران الجاري و6 يوليو/تموز المقبل، حيث يلتقي منتخب مصر مع الجزائر غدا الأحد، في الرابعة عصرا على ملعب استاد القاهرة الدولي بافتتاح البطولة.

وخضع جميع لاعبي المنتخبات المشاركة في كأس العرب للشباب لمسحة كورونا اليوم، تحت إشراف اللجنة الطبية للبطولة.

وجاءت قرعة المجموعات، كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان.

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