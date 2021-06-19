عدد قياسي جديد بإصابات كورونا في موسكو بعد تفشي

2021/06/19 | 17:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العاصمة الروسية موسكو السبت تسجيل عدد قياسي من الإصابات بكوفيد-19 لليوم الثاني على التوالي، في وقت تثير سرعة تفشي المتحوّر "دلتا" قلقا في دول عدة حول العالم.

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