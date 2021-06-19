السليمانية الاعلى حرارة في اقليم كوردستان

2021/06/19 | 17:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل قضاء دوكان التابع لمحافظة السليمانية، اعلى درجة حرارة خلال اليوم السبت 2021/6/19.

وذكرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي خلال بيان: ان قضاء دوكان سجل اليوم اعلى درجة درجة حرارة على مستوى مدن وبلدات اقليم كوردستان، مشيرة الى ان القضاء سجل درجة حرارة بلغت 47 مئوية.

واضاف المديرية، ان قضاء المركز في السليمانية احتل المركز الثاني في تسلسل المدن الاكثر حرارة على صعيد اقليم كوردستان، لافتة الى ان مركز محافظة السليمانية سجل درجة حرارة بلغت 45 مئوية.

وتابع البيان ان مدن كركوك، حلبجة، دهوك، زاخو، شمامك، كلار، وخانقين سجلت درجة حرارة بلغت 44 درجة مئوية.

PUKmedia خاص

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