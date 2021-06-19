الركابي يدعو لتقديم مقترحات للدخول بمشاريع استثمارية مع القطاع الخاص

2021/06/19 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم السبت، لتقديم افكار ومقترحات ذات جدوى اقتصادية للدخول بمشاريع استثمارية مع القطاع الخاص.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان الوزير […]

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