الكاظمي يهنئ رئيسي ويؤكد ضرورة العمل على توفير الاستقرار لشعوب المنطقة

2021/06/19 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وأكد الكاظمي خلال برقية تهنئة الى إبراهيم رئيسي، أكد ضرورة توفير الامن والاستقرار لسائر شعوب المنطقة مشيرا الى عمق العلاقات بين الشعبين العراقي والايراني وتطلعه الى توثيق أواصر التعاون المشترك بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة والعمل على توفير الأمن والاستقرار وانهاء التوترات في المنطقة.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يبعث ببرقية تهنئة الى فخامة السيد إبراهيم رئيسي، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء في برقية سيادته : نقدم لفخامتكم خالص التهاني بمناسبة إنتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونيلكم ثقة الشعب الإيراني… pic.twitter.com/e6IokKfeoU

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) June 19, 2021

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