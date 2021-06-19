2021/06/19 | 18:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت أمانة بغداد، السبت، وزارة الكهرباء للاسراع بإعادة التيار الكهربائي لمشاريع إنتاج وتوزيع الماء الصافي؛ لإعادة ضخ الماء بشكل طبيعي لمناطق العاصمة.

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وذكر بيان للأمانة تلقى "ناس" نسخة منه، (19 حزيران 2021)، أنه "منذ يوم الخميس الماضي تعرضت مشاريع تجهيز الماء الصافي لانقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي وهي مستمرة لغاية الآن؛ بسبب سقوط قسم من المغذيات الرئيسة في أبراج نقل الطاقة أدت إلى توقف جزء من مشاريع إنتاج وتوزيع الماء الصافي واعتمادها على نصف طاقتها التشغيلية".

وأضافت أن "توقف الطاقة الكهربائية تأثر به مشروع ماء الكرخ الذي يغذي مناطق جانب الكرخ من بغداد والذي يعتمد على خطي طواريء توقف أحدهما تماماً والثاني يقوم بتجهيز فولتية ضعيفة لا تسمح بتشغيل كامل طاقة المشروع، وهذا المغذي يتم إطفاؤه بين فترة وأخرى مما يؤدي إلى إطفاء المشروع ايضاً بالكامل بين فترة وأخرى".

وتابع، أن "مشروع ماء شرق دجلة تعرض هو الآخر إلى انقطاعات مستمرة بالطاقة الكهربائية ادت الى توقفه وإعادة تشغيله لعدة مرات ما أثر على تجهيز الماء لبعض مناطق جانب الرصافة من العاصمة".

وبين أن "دائرة ماء بغداد تواصل تشغيل مشاريع الماء بالاعتماد على المولدات الطارئة لها وهي تسمح بتشغيل جزء من المضخات والعمل بنصف الطاقة التشغيلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة مياه تضرب جنوبي بغداد.. أمانة العاصمة تبرق إلى وزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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