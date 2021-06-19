الكهرباء تطيح بمحطات المياه.. وامانة بغداد تستغيث

2021/06/19 | 18:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت امانة بغداد، اليوم السبت، وزارة الكهرباء للاسراع باعادة التيار الكهربائي لمشاريع انتاج وتوزيع الماء الصافي لاعادة ضخ الماء بشكل طبيعي لمناطق العاصمة.وذكر بيان للامانة، أنه “منذ يوم الخميس الماضي تعرضت مشاريع تجهيز الماء الصافي لانقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي وهي مستمرة لغاية الان بسبب سقوط قسم من المغذيات الرئيسة في ابراج نقل […]

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