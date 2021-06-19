مطالب أردنية بتفح

2021/06/19 | 18:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: طالب وزير النقل الأردني، وجيه العزايزة، شركة "الجسر العربي" بفتح آفاق جديدة للنقل البحري السياحي مع مصر.جاء ذلك خلال تفقد وجيه العزايزة، اليوم السبت، سير العمل في شركة "الجسر العربي" والهيئة البحرية الأردنية في منطقة العقبة الاقتصادية …

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