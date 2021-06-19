الغلاي: النشاطات الحالية لبعض السياسيين لا تعد مخالفة انتخابية

2021/06/19 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي ان الفعاليات التي يقوم بها بعض السياسيين في الوقت الحالي، لا تعد مخالفة انتخابية، لان البرلمان لم يصادق على المتقدمين للترشح لغاية الان.

وأكدت الغلاي في تصريح ان فعاليات المتقدمين للترشح لمجلس النواب العراقي المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول تعد نشاطات فقط، لأن الحملات الانتخابية الفعلية تنطلق بعد المصادقة على المرشحين، لتقوم اللجان الخاصة بعد ذلك برصد الخروقات والمخالفات المتعلقة شروط الحملات الانتخابي، في حين نفت الغلاي الانباء التي تتحدث عن بيع البطاقات الانتخابية.

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