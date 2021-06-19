ظريف: مستعد لإرسال سفيرنا الى الرياض يوم غد

2021/06/19 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

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جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد بلاده للحوار مع السعودية وإرسال سفير إيراني الى الرياض.

ظريف قال في تصريح انه مستعد لإرسال سفير بلاده إلى السعودية يوم غد، ولكن هذا يتوقف عليهم على حد تعبيره، مشيرا الى عدم وجود أي سبب يمنع ايران من حل خلافاتها مع السعوديين.

تصريح ظريف جاء بعد نحو شهرين من اجراء مسؤولين ن إيرانيين وسعوديين رفيعي المستوى محادثات مباشرة في العاصمة العراقية بغداد.

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