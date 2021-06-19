مدير منتخب الأردن: كأس العرب تخدم خطتنا للتطوير

2021/06/19 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت بعثة المنتخب الأردني لكرة القدم، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمواجهة جنوب السودان بعد غد الاثنين، على ملعب خليفة الدولي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب (قطر 2021).

والتحق المدرب عدنان حمد بوفد المنتخب الأردني في الدوحة، وسيقود الحصة التدريبية الأولى للفريق، التي ستقام مساء اليوم السبت على ملاعب جامعة قطر.

وأبدى حمد سعادته بثقة الاتحاد الأردني، قائلا: “قيادة المنتخب الأردني مسؤولية كبيرة، وأسعى لتحقيق تطلعات الاتحاد والجماهير الأردنية، باستعادة المكانة المرموقة للمنتخب”.

وأضاف: “أتطلع للبناء على المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة، أمامنا عمل كبير لتطوير منتخب منافس يلبي طموحات الجميع”.

من ناحيته أكد أسامة طلال، مدير المنتخب الأردني، طي صفحة التصفيات الآسيوية المزدوجة والتطلع إلى الأمام.

وقال طلال: “نهدف إلى إنجاز المهمة أمام منتخب جنوب السودان في الملحق، للتواجد ضمن صفوة المنتخبات العربية التي ستخوض منافسة فريدة، من حيث الاهتمام الذي تحظى به، بإقامتها تحت مظلة الاتحاد الدولي، ما يوفر فرصة مميزة للاحتكاك بفرق عربية وازنة، في آسيا وإفريقيا، تخدم تطلعاتنا المستقبلية لتطوير مستوى المنتخب الوطني”.

وأردف: “واثقون من أن البطولة ستنظم بشكل مثالي، جراء الخبرات الكبيرة للأشقاء في قطر، في تسيير وتدبير المحافل الكبيرة، حيث ستكون كأس العرب بروفة تسبق نهائيات كأس العالم 2022، ما يساعد في اختبار المنشآت والملاعب العملاقة، التي تم تخصيصها للحدث الكبير”.

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