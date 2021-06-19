اعتقال منتحل صفة ضابط وآخر مبتز في بغداد

2021/06/19 | 18:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال منتحل صفة ضابط وآخر مبتز في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تمكنت من إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط بوزارة الداخلية ضمن منطقة المنصور".وأشار إلى "القبض على شخص ضمن منطقة شارع فلسطين قام بأبتزاز الكتروني لفتاة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من قبل دوريات نجدة الكندي".

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