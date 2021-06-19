2021/06/19 | 18:23 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

السبت 19 يونيو 2021 | 06:14 مساءً | عدد القراءات : 7

يورو 2020..



المجر يفرض التعادل على فرنسا

تعثر منتخب فرنسا، بالتعادل أمام نظيره المجري بهدف لكل منهما، اليوم السبت، في مباراة مثيرة بالمجموعة السادسة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتقدم أتيلا فيولا للمجر في الدقيقة 45+2، فيما تعادل أنطوان غريزمان للديوك في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وأضاف منتخب المجر أول نقطة لرصيده مستفيدا من مساندة جماهيرية قوية في مدرجات "بوشكاش أرينا" ليحافظ على آماله بالتأهل للدور الثاني.

بينما رفع أبطال العالم رصيدهم إلى 4 نقاط، ليفرط الديوك بفرصة حسم التأهل مبكرا، قبل صدام قوي في الجولة الأخيرة ضد البرتغال حامل اللقب.

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