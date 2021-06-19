تقرير بريطاني: المملكة المتحدة تدرس إرسال طائرات” F35B” الى العراق للمساهمة بمحاربة داعش

2021/06/19 | 18:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم بريطانيا ارسال طائرات من الجيل الخامس لطراز ” F35B” للمساهمة في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية في العراق.

وذكرت مجلة الدفاع البريطانية في تقرير لها نقلا عن مسؤول القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، ان بريطانيا تدرس إمكانية ارسال الطائرات للمساهمة في الحرب ضد تنظيم داعش ومنعه من استعادة أي موطئ قدم له في العراق مشيرا الى أن هذا الاجراء سيمثل ضربة قوية لداعش وستوفر دعما ملموما مؤثرا في عملية محاربة فلول داعش.

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