المجر تحرج فرنسا بالتعادل 

2021/06/19 | 18:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفشلت فرنسا، وصيفة النسخة الأخيرة وبطلة نسختي 1984 و2000، بضمان تأهلها إلى ثمن النهائي رسميًا ولو انها اقتربت كثيرًا منطقيًا، بعد فوزها الافتتاحي على ألمانيا 1-صفر.

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