لاهور شيخ جنكي: استمرار عملية توحيد قوات البيشمركة

2021/06/19 | 18:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، ان عملية توحيد قوات البيشمركة مستمرة، وان الوية البيشمركة تنفذ خطوات التوحيد واحدة تلو الاخرى.

وتحدث شيخ جنكي للصحفيين خلال زيارته الى مستشفى هيوا الخاص بمرضى السرطان في مدينة السليمانية، اليوم السبت، عن تنفيذ خطوات اللامركزية، مبينا اننا نقترب من الورقة النهائية امام رئيس حكومة اقليم كوردستان والتوقيع عليها من اجل منح الصلاحيات.

واضاف: ان عملية توحيد قوات البيشمركة مستمرة وان الوية البيشمركة تنفذ خطوات التوحيد واحدة تلو الاخرى، لافتا الى ان هذه العلمية مدة طويلة لانجازها تتراوح ما بين 3 الى 4 سنوات.

PUKmedia خاص

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