مفوضية الانتخابات: لا يحق لأي جهة استبعاد المرشحين

2021/06/19 | 18:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم السبت، ان قرار استبعاد اي مرشح من صلاحية مجلس المفوضين وليس جهات اخرى.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة الرسمية باسم المفوضية لـPUKmedia: ان مجلس المفوضين هو الجهة الوحيدة التي تبت باستبعاد المرشحين، ومن ثم تصادق هيئة مختصة في مفوضية الانتخابات.

واضافت: ان الجهات الاخرى مثل، هيئة مساءلة والعدالة تستطيع تبيان الموقف ولا يحق للجهات استبعاد المرشحين، مشيرة الى ان الموفوضية حددت شروط اعلنتها سابق حول قبول المرشحين.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد اعلنت الاربعاء 2021/6/9، عن استبعاد 135 مرشحا من الانتخابات المقبلة والتي من المقرر اجراؤها في الـ10 من تشرين الاول المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان قرار استبعاد 135 مرشحا من الانتخابات المقبلة جاء نتيجة كون المرشحين من العسكريين، لافتة الى انه لا يمكن للعسكري الترشح للانتخابات وفق المادة رقم 9 من قانون الانتخابات.

هذا وكانت المفوضية قد اعلنت في الـ 30 من شهر ايار المنصرم، عن استبعاد 20 مرشحا من المشاركة في الانتخابات المقبلة لمخالفتهم قانون انتخابات مجلس النواب.

وكان "المشروع الوطني العراقي"، بزعامة جمال الضاري، قد استنكر في بان قرار استبعاد مرشحه خالد سلطان هاشم، نجل وزير الدفاع في زمن النظام المباد، من السباق الانتخابي المقبل، معتبرا إياه خطوة "سياسية ممنهجة"، لافتا الى ان القرار صدر عن "هيئة المساءلة والعدالة والتي نجم عنها استبعاد عدد كبير من المرشحين من بينهم مرشحنا عن محافظة نينوى خالد سلطان هاشم الطائي".

PUKmedia خاص

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