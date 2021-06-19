إلى اين سيقاد بلدنا بهذه الانفاس الطائفية ؟

2021/06/19 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد توفيق علاوي

جائتني رسالة من احد الاخوة هذا نصها؛

وان كانت نيتك درء الفتنه فبارك الله بك

ولكن بعض العشائر شاركو في القتل وفرح

اهل المدينة وزغردت النساء وهذا عارٌ

سيلحقهم الى يوم القيامه سوف

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