صور: جولة الفريق أبو رغيف في محافظة الأنبار

2021/06/19 | 18:35 - المصدر: وكالة ناس

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#قيادة شرطة محافظة الانبار

بتاريخ 19/6/2021

زار السيد وكيل وزارة الداخليه للاستخبارات والتحقيقات الاتحاديه الفريق الحقوقي احمد ابو رغيف مقر قيادة الشرطة وكان في استقباله السيد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار وعدد من ضباط مقر القياده وترحيب سيادته به وبعدها تمت المناقشه والمداوله حول الملف الامني في محافظة الانبار وقد اثنى السيد الوكيل على النشاط المتميز لشرطة محافظة الانبار وتقديم شكره وتقديره الى السيد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار لما قدمه من جهود استثنائيه في مقارعة ومطاردة الارهاب وسرعة كشف الجرائم الارهابيه والجنائيه وفرض الامن والقانون وبسط الاستقرار في عموم المحافظة .

وكما نقل السيد الوكيل تحيات السيد معالي وزير الداخليه الى كافة ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي في المحافظة وان هذه الزياره هي لتقديم الدعم والاسناد والتعاون والتنسيق بين الشرطة ودوائر الاستخبارات للقضاء على الارهاب وفرض القانون.

وقد وجه اثناء حديثه بأن قائد شرطة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار يمثل وزير الداخليه والساده الوكلاء في المحافظة على كافة الاجهزه الامنيه والاستخباريه التابعه الى وزارة الداخليه وخصوصا مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار.ومن الله التوفيق.

#المكتب الاعلامي لقيادة شرطة محافظة الانبار.

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