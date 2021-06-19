رئيس مجلس النواب يُهنئ إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

2021/06/19 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وفيما يلي نص البرقية:

فخامة الدكتور السيد إبراهيم رئيسي

الرئيس المُنتخب للجمهورية الإسلامية في إيران

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يسرني أن أتقدَّم إليكم ونيابةً عن زملائي أعضاء مجلس النواب العراقي بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران، متمنين لكم التوفيق والسداد لخدمة بلدكم وتحقيق التنمية والاستقرار، ونغتنم هذه المناسبة لتأكيد حرصنا الشديد على تطوير العلاقات بين بلدينا والارتقاء بها إلى أفق أرحب.

محمد الحلبوسي

رئيس مجلس النواب العراقي

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