التربية النيابية تزف بشرى للمحاضرين

2021/06/19 | 18:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، إرسال اسماء المحاضرين الذين تم التعاقد معهم إلى وزارة المالية لإجراء التقاطع الوظيفي، فيما تعهدت بإضافة مكسبين لشريحة المحاضرين بموازنة العام المقبل 2022.وقال رئيس […]

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