أمانة بغداد توجه دعوة عاجلة إلى الكهرباء لحل أزمة المياه

2021/06/19 | 18:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعت امانة بغداد، اليوم السبت، وزارة الكهرباء للاسراع باعادة التيار الكهربائي لمشاريع انتاج وتوزيع الماء الصافي لاعادة ضخ الماء بشكل طبيعي لمناطق العاصمة.وقالت الأمانة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “منذ يوم الخميس الماضي تعرضت مشاريع تجهيز الماء الصافي لانقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي وهي مستمرة لغاية الان بسبب …

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