المركزي يكشف عن لجان تعمل على تنظيم المصارف وشركات الصيرفة بالإقليم

2021/06/19 | 18:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد البنك المركزي العراقي، السبت، أن لجاناً عدة ستعمل على تنظيم المصارف وشركات الصيرفة بالإقليم.

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "تلبية لدعوة من حكومة إقليم كوردستان، استقبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومة الإقليم والبنك المركزي العراقي في مجال إعادة تنظيم القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأشار إلى أن "محافظ البنك المركزي تناول أطر العمل لتعزيز القطاع المصرفي من خلال عدة أمور، أهمها تنظيم المصارف التابعة لحكومة الإقليم وترخيصها من البنك المركزي، وتنظيم عمل شركات الصيرفة تمهيدا لترخيصها"، لافتا الى أن "لجانا عدة ستباشر أعمالها لإنجاز المهام التي وجه بها رئيس الوزراء والمحافظ".

وتابع البيان أن "بارزاني أبدى مجدداً استعداده للتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي"، مؤكدا أن "إعادة تنظيم القطاع المصرفي من شأنه أن يشكل دعامة قوية ومهمة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية وترسيخ عملية الاستثمار وكسب ثقة البنوك والمؤسسات المالية العالمية".

وأكد مخيف وفقا للبيان "حرص البنك المركزي على قيام فرع البنك المركزي بالإقليم بمهامه الرقابية والإشرافية بشكل فاعل لضمان أداء القطاع المصرفي لنشاطه في ظل القوانين النافذة".

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