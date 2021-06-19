2021/06/19 | 18:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم السبت، على ان الاستقرار الداخليّ ينعكس على استقرار المنطقة، موضحا أنّ التوتر يُؤدّي إلى زعزعة الوضع الأمنيّ، ومن ثم يتأثر السلام الدوليّ.وقالت الوزارة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية تتحدث عن أثر التوتر في زعزعة أمن المنطقة والعالم المركز الخبري الوطني.

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