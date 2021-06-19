الكهرباء ترد على امانة بغداد: لا يوجد اي قطع مستمر

2021/06/19 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الكهرباء، السبت، أي انقطاع مستمر للطاقة قد أصاب محطة ماء الكرخ، كما قالت أمانة بغداد، وذلك في الأزمة المائية التي تضرب جنوبي العاصمة. وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في بيان ان "ماحدث هو عمل تخريبي على ابراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، (قدس، صمود، ماء الكرخ) والذي أدى إلى انفصال الخط المذكور عن محطة ماء الكرخ وجرى تزويد المشروع بالكهرباء بعد أقل من ساعة من خط الطارمية، والان يجري تشغيلة من مصدر آخر من محطة التاجي ١٣٢kv".



وأوضح أن "ملاكات الصيانة ومنذ ساعات الصباح الاولى كانت مرابطة عند باب مشروع ماء الكرخ وتم الاتصال بالوكيل البلدي لامانه بغداد عمار للتنسيق لدخولهم للمشروع".



كما أشار إلى أن "ملاكاتنا تعمل منذ يوم امس على اعادة اعمار ماتم تخريبه لخطي (قدس، صمود والنصر، ماء الكرخ) ولا انقطاع للكهرباء عن المشروع".



وقالت، "أما ضعف الفولتية فعلى ملاكات مشروعكم رفع مغير الفولتية في المشروع لتستقر الفولتيات حيث لا (دروب فولتج بسبب التغذية من جهة المصدر)"، داعية إلى عدم تحميل وزارة الكهرباء اي تقصير هو خارج ارادتها حيث ماحصل عمل تخريبي باستهداف الابراج بعبوات ناسفة ولطالما تتعرض له خطوطنا الناقلة بهجمات عشوائية وممنهجة".



ودعت أمانة بغداد، السبت، وزارة الكهرباء للاسراع بإعادة التيار الكهربائي لمشاريع إنتاج وتوزيع الماء الصافي؛ لإعادة ضخ الماء بشكل طبيعي لمناطق العاصمة.





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