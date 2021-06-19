العراق وايران يؤكدان أهمية العلاقات المشتركة والراسخة

2021/06/19 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، لنظيره الإيراني الجديد على أهمية العلاقات المشتركة والراسخة التي تجمع البلدين

وقال المكتب الإعلامي لصالح في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "رئيس الجمهورية أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، حيث قدم تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية".

وأضاف البيان انه "جرى خلال الاتصال الهاتفي، التأكيد على أهمية العلاقات المشتركة والراسخة التي تجمع البلدين، والروابط القوية بين الشعبين الصديقين"، مؤكدين على "أهميّة مواصلة العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والتنسيق المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة".

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