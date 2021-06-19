الحلبوسي يهنىء رئيسي ويؤكد الحرص على تطوير العلاقات بين العراق وايران والارتقاء بها إلى أفق أرحب/ موسع

2021/06/19 | 18:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.وقال الحلبوسي / حسب بيان لمكتبه / يسرني أن أتقدَّم إليكم ونيابةً عن زملائي أعضاء مجلس النواب العراقي بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران، متمنين لكم التوفيق والسداد لخدمة بلدكم وتحقيق التنمية والاستقرار.واضاف : نغتنم هذه المناسبة لتأكيد حرصنا الشديد على تطوير العلاقات بين بلدينا والارتقاء بها إلى أفق أرحب./انتهى3

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