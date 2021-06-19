2021/06/19 | 18:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يهنىء ابراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يهنىء ابراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).