الرئيس رئيسي يتلقى اتصالا من الرئيس العراقي.. ماذا دار بينهما؟

2021/06/19 | 18:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، على أهمية أهمية العلاقات المشتركة والراسخة التي تجمع العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية....

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