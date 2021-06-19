قراءة سياسية-اجتماعية لمسرحية -جزاء مينالي- للكاتب المسرحي ماجد الخطيب - كاظم حبيب

2021/06/19 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب مسرحية في ثلاث فصول صورة غلافي الكتاب وصورة الكاتباسم الكاتب: ماجد الخطيب اسم الكتاب: مسرحية "جزاء مينالي" في ثلاثة فصولاسم دار النشر: دار الرواد المزدهرة، بغداد-العراقسنة النشر: 2021 عدد صفحات الكتاب: 136 صفحةالمدخل: عن الكاتب ولد الكاتب ماجد الخطيب في مدينة البصرة، جنوب العراق، حيث شط العرب، ملتقى دجلة والفرات، حيث يصب في الخليج العربي، وحيث النخيل وبساتين ......





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