2021/06/19 | 18:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بارك رئيس مجلس القضاء الاعلى، اليوم السبت، لنظيره الايراني السابق فوزه في الانتخابات الايرانية.وذكر المجلس في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “في اتصال هاتفي أجراه اليوم رئيس مجلس القضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاضي زيدان يبارك لنظيره السابق فوزه بالرئاسة الإيرانية المركز الخبري الوطني.

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