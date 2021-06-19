2021/06/19 | 18:55 - المصدر: عين العراق

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السبت 19 يونيو 2021 | 06:48 مساءً

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كردستان: عملية توحيد قوات البيشمركة مستمرة

أكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني ، ان عملية توحيد قوات البيشمركة مستمرة، وان الوية البيشمركة تنفذ خطوات التوحيد واحدة تلو الاخرى.



وتحدث شيخ جنكي للصحفيين خلال زيارته الى مستشفى هيوا الخاص بمرضى السرطان في مدينة السليمانية، اليوم السبت، عن تنفيذ خطوات اللامركزية، مبينا اننا نقترب من الورقة النهائية امام رئيس حكومة اقليم كردستان والتوقيع عليها من اجل منح الصلاحيات.



واضاف: ان عملية توحيد قوات البيشمركة مستمرة وان الوية البيشمركة تنفذ خطوات التوحيد واحدة تلو الاخرى، لافتا الى ان هذه العلمية مدة طويلة لانجازها تتراوح ما بين 3 الى 4 سنوات.



هذا ويتعرض اقليم كردستان العراق الى هجمات عسكرية من الحيش التركي بدون اي رد من قوات البيشمركة التي من المفترض انها تكون حارسة لحدود الاقليم.

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