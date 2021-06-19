الرئيس صالح يهاتف رئيسي: تأكيد على العلاقة المشتركة بين البلدين

2021/06/19 | 18:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، اتصالا مع الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي، مهنئاُ إياه بفوزه في الانتخابات الرئاسية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته “الغد برس”، ان “الرئيس برهم صالح اجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، حيث قدم تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية”.وجرى خلال الاتصال […]

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