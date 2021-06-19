رئيس الجمهورية يهاتف رئيسي ويؤكد أهمية العلاقات الراسخة بين البلدين

2021/06/19 | 18:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت 19 حزيران 2021، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، حيث قدم سيادته تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي، التأكيد على أهمية العلاقات المشتركة والراسخة التي تجمع البلدين، والروابط القوية بين الشعبين الصديقين، وأهميّة مواصلة العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والتنسيق المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.

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