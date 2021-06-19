رئيس الجمهورية يهاتف رئيسي ويؤكد أهمية العلاقات الراسخة بين البلدين

وجرى خلال الاتصال الهاتفي، التأكيد على أهمية العلاقات المشتركة والراسخة التي تجمع البلدين، والروابط القوية بين الشعبين الصديقين، وأهميّة مواصلة العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والتنسيق المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.
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