الايكونومست: المخاوف من بعض الفصائل والعشائر والفساد تقف عائقا أمام عملية بناء العراق

2021/06/19 | 18:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلطت تقرير أعدته مجلة الايوكونوميست البريطانية الضوء على الصعوبات التي تواجه عملية بناء الدولة في العراق.

المجلة توقعت ان يقاطع الكثير من العراقيين العملية الانتخابية المقبلة في بلادهم، في ظل طرحهم تساؤلات عن حجم السلطة التي تتمتع بها الحكومة التي يختارونها بالفعل مع وجود الفصائل المسلحة والعشائر الفاسدة والقوات الاجنبية،مبينة ان الكثير من العراقيين يخشون من احتمال ان يتحول الحشد الشعبي الى مؤسسة خارجة عن سيطرة الدولة.

وعن الصعوبات الاقتصادية أكدت المجلة ان الدولة تخدم مواطنيها، لكن الدولة العراقية تخدم موظفيها، لأن رواتب العاملين في القطاع العام المترهل تستهلك ثلثي الميزانية، مشيرة في هذا السياق الى ان الرواتب ابتلعت مئة واثنين وعشرين بالمئة من عائدات النفط عند انخفاض أسعاره، فضلا عن عدم فرض ضرائب على موظفي الخدمة المدنية، إضافة الى هيمنة الاحزاب على الوزارات وتوفير الوظائف لمؤيديها واقاربهم.

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