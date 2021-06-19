2021/06/19 | 18:58 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الجمهورية يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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