بغداد بلا ماء.. الأمانة توجه دعوة عاجلة إلى الكهرباء لحل الأزمة

2021/06/19 | 19:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت امانة بغداد، اليوم السبت، وزارة

الكهرباء للاسراع باعادة التيار

الكهربائي لمشاريع انتاج وتوزيع الماء

الصافي لاعادة ضخ الماء بشكل طبيعي

لمناطق العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان، انه "منذ يوم

الخميس ال

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