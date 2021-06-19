2021/06/19 | 19:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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رئيسي يتعهد بتشكيل حكومة مثابرة وثورية تكافح الفساد » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 19:04

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