الحلبوسي يهنئ رئيسي بفوزه بالانتخابات الإيرانية

2021/06/19 | 19:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هنأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، السبت، المرشح الإيراني إبراهيم رئيسي، لفوزه في الانتخابات الإيرانية.

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وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 حزيران 2021)، إنه "هنأ رئيس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية".

وقال الحلبوسي وفقاً للبيان، "فخامة السيد إبراهيم رئيسي، الرئيس المُنتخب للجمهورية الإسلامية في إيران، يسرني أن أتقدَّم إليكم ونيابةً عن زملائي أعضاء مجلس النواب العراقي بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران، متمنين لكم التوفيق والسداد لخدمة بلدكم وتحقيق التنمية والاستقرار، ونغتنم هذه المناسبة لتأكيد حرصنا الشديد على تطوير العلاقات بين بلدينا والارتقاء بها إلى أفق أرحب".

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