العراق وايران يؤكدان على التنسيق المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

2021/06/19 | 19:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، على اهمية التنسيق المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان صحفي، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، أجرى اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، حيث قدم صالح تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية”.

واوضح البيان، انه “جرى خلال الاتصال الهاتفي، التأكيد على أهمية العلاقات المشتركة والراسخة التي تجمع البلدين، والروابط القوية بين الشعبين الصديقين، وأهميّة مواصلة العمل من أجل تعزيز هذه العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والتنسيق المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة”.

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