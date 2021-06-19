2021/06/19 | 19:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وزارة الكهرباء، السبت، أي انقطاع مستمر للطاقة قد أصاب محطة ماء الكرخ، كما قالت أمانة بغداد، وذلك في الأزمة المائية التي تضرب جنوبي العاصمة.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ماحدث هو عمل تخريبي على ابراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، (قدس، صمود، ماء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء ترد على امانة بغداد بشأن انقطاع الطاقة وحصول ازمة مياه first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء ترد على امانة بغداد بشأن انقطاع الطاقة وحصول ازمة مياه) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء ترد على امانة بغداد بشأن انقطاع الطاقة وحصول ازمة مياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).