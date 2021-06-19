المركزي العراقي: لجان عدة لتنظيم المصارف وشركات الصيرفة بإقليم كردستان

2021/06/19 | 19:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن لجاناً عدة ستعمل على تنظيم المصارف وشركات الصيرفة بالإقليم. وذكر المركزي العراقي، في بيان، أنه "تلبية لدعوة من حكومة إقليم كوردستان، استقبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني، محافظ البنك المركزي …

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