تراجع في اسعار الدولار امام الدينار بالبورصة العراقية

2021/06/19 | 19:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار،مساء السبت، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل NRT، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت البورصة خلال افتتاحها صباح هذا اليوم على 148:750 دينار لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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