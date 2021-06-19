رئيس مجلس القضاء الاعلى يبارك لنظيره السابق ابراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات

2021/06/19 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدم رئيس السلطة القضائية فائق زيدان، اليوم السبت، التهاني لنظيرة الايراني السابق ابراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الايرانية وتسنمه الرئاسة.

وذكر بيان للسلطة القضائية تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس السلطة القضائية القاضي فائق زيدان بارك اليوم، خلال اتصال هاتفي لنضيره الايراني ابراهيم رئيسي لمناسبه فوزه بالانتخابات وتسنمه الرئاسة الايرانية".

وبحسب البيان ان "زيدان قدم لرئيسي التهاني، متمنيا له النجاح في مهمته بما يخدم مصلحة البلدين الجارين".

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