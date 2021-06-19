"داعش يتحرك".. تشخيص كردي يتعلق بالتواجد الأمريكي بالعراق

2021/06/19 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أعرب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم السبت، عن معارضته لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، عازيا السبب إلى أن تنظيم داعش بات يتحرك بشكل "مرعب" ويجب عدم تكرار ما وصفه بـ"خطأ" الانسحاب عام 2011.

وقال سلام في حديث لبغداد اليوم، إن "الوضع لا يزال متوترا وتنظيم داعش يتحرك بسهولة تامة، فضلا على أن المكونات والأقليات لديها مخاوف كبيرة من أن يؤدي الانسحاب الأميركي لسيطرة مكون وجهات مسلحة على البلد بشكل كامل".

وأضاف، أن "على الحكومة العراقية إدراك أن داعش في الفترة الأخيرة بات يتحرك بشكل مرعب، وأن لايتكرر خطأ الانسحاب السابق عام 2011، ونحن ككرد نرى ضرورة استمرار القوات الأمريكية لتأهيل وتدريب الجيش والبيشمركة بشكل أكبر ومواجهة التنظيمات المتطرفة".

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي أعلن، الجمعة (30 نيسان 2021)، أن قواته لن تغادر العراق في الوقت القريب.

وقال ماكنزي، إن "القوات الأمريكية، موجودة في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية، ومستمرون في القتال ضد داعش بالتعاون مع التحالف الدولي وأن هذه المعركة لم تنته بعد".

ومجددا تحدثت تقارير عن خطط أمريكية لتقليص قواتها في العراق ودول أخرى ضمن إطار الشرق الأوسط.

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