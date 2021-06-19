برهم صالح : امامنا استحقاقات مهمة تتمثل في عقد سياسي جديد

2021/06/19 | 19:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان العراق يعاني من اختناقات سياسية وبحاجة الى حلول خارج المألوف، وامامنا استحقاقات مهمة تتمثل في عقد سياسي جديد والتنمية الاقتصادية، ومواكبة الظروف الجديدة في المنطقة./انتهى3

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