وزير الزراعة يبحث مع وزير سوري اليات مكافحة التصحر وانحباس الأمطار

2021/06/19 | 19:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم السبت، مع وزير البيئة السوري حسين مخلوف، سبل تطوير العمل المشترك في مجال العمل البيئي وإيجاد آليات لمكافحة التصحر وانحباس الأمطار الناتج عن التغيرات المناخية.وذكر بيان للوزارة تم بحث تطوير العمل المشترك بين البلدين بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” الذي يعمل في اطار جامعة الدول العربية./انتهى3

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