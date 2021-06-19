2021/06/19 | 19:27 - المصدر: عين العراق

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السبت 19 يونيو 2021 | 06:57 مساءً

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زيدان يبارك لنظيره الاسبق ابراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الايرانية

بارك رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان لنظيره الاسبق رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية في ايران ابراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات وتسلمه منصب رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران .



وتمنى زيدان لرئيسي النجاح في مهمته بما يخدم مصلحة البلدين الجارين .

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